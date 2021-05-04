К весьма необычным последствиям привела решимость японских властей в вопросе сброса с "Фукусимы-1" загрязнённой воды. "Соседи" Токио в лице Сеула решили заметно снизить потребление морепродуктов.
Напомним, что на "Фукусиме-1" по состоянию на текущий момент — около 1,25 млн тонн воды. Японская сторона заверяет общественность, что воду дополнительно очистят — в частности, количество трития в ней будет в семь раз ниже допускаемой ВОЗ нормы.
Однако население Южной Кореи, видимо, обещаниям властей Японии верит пока не слишком охотно. Согласно данным соцопроса, который провели представители Корейской ассоциацией потребителей:
В опросе приняли участие 500 человек от 20 до 60 лет.
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