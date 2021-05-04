На безрыбье: из-за Японии в Южной Корее падает интерес к морепродуктам

К весьма необычным последствиям привела решимость японских властей в вопросе сброса с "Фукусимы-1" загрязнённой воды. "Соседи" Токио в лице Сеула решили заметно снизить потребление морепродуктов.

Напомним, что на "Фукусиме-1" по состоянию на текущий момент — около 1,25 млн тонн воды. Японская сторона заверяет общественность, что воду дополнительно очистят — в частности, количество трития в ней будет в семь раз ниже допускаемой ВОЗ нормы.

Однако население Южной Кореи, видимо, обещаниям властей Японии верит пока не слишком охотно. Согласно данным соцопроса, который провели представители Корейской ассоциацией потребителей:

63% опрошенных уже снизили потребление морепродуктов;

91,2% опрошенных обеспокоены тем, насколько морепродукты безопасны, планируют потреблять их в меньших количествах;

95,2% опрошенных проверяют данные о том, откуда именно привезли морепродукты, перед тем, как купить их;

69,6% опрошенных с недоверием относятся к текущей японской системе проверки безопасности рыбной продукции.

В опросе приняли участие 500 человек от 20 до 60 лет.

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