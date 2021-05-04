Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиян предупредили о штрафах за досрочное погашение кредитов
В Мехико обрушилась надземная линия метро: погибли 15 человек
"Народ живёт отдельно": Савченко о ситуации на Украине
Экс-министр Болгарии выдал поставщиков оружия для Украины
Украина ждёт новой порции печенек: Виктория Нуланд опять едет в Киев
Новое вербовочное видео ЦРУ американцы назвали "позором нации"
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Ночью в Москве горела гостиница - последние данные от МЧС
Перерождённая: Надежда Савченко доит коров и звонит в колокола

На безрыбье: из-за Японии в Южной Корее падает интерес к морепродуктам

Мир

К весьма необычным последствиям привела решимость японских властей в вопросе сброса с "Фукусимы-1" загрязнённой воды. "Соседи" Токио в лице Сеула решили заметно снизить потребление морепродуктов.

На безрыбье: из-за Японии в Южной Корее падает интерес к морепродуктам

Напомним, что на "Фукусиме-1" по состоянию на текущий момент — около 1,25 млн тонн воды. Японская сторона заверяет общественность, что воду дополнительно очистят — в частности, количество трития в ней будет в семь раз ниже допускаемой ВОЗ нормы.

Однако население Южной Кореи, видимо, обещаниям властей Японии верит пока не слишком охотно. Согласно данным соцопроса, который провели представители Корейской ассоциацией потребителей:

  • 63% опрошенных уже снизили потребление морепродуктов;
  • 91,2% опрошенных обеспокоены тем, насколько морепродукты безопасны, планируют потреблять их в меньших количествах;
  • 95,2% опрошенных проверяют данные о том, откуда именно привезли морепродукты, перед тем, как купить их;
  • 69,6% опрошенных с недоверием относятся к текущей японской системе проверки безопасности рыбной продукции.

В опросе приняли участие 500 человек от 20 до 60 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Южная Корея оспорит решение Японии по сливу воды с Фукусимы в океан.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
На безрыбье: из-за Японии в Южной Корее падает интерес к морепродуктам
Чем жизнь суровее, тем она будет длиннее
"Приключения" Sputnik V в Бразилии: МИД и Минздрав за диалог с РФПИ
Россиян предупредили о штрафах за досрочное погашение кредитов
Власти Киргизии изменят статус пограничной с Таджикистаном области
В Мехико обрушилась надземная линия метро: погибли 15 человек
"Народ живёт отдельно": Савченко о ситуации на Украине
Экс-министр Болгарии выдал поставщиков оружия для Украины
Украина ждёт новой порции печенек: Виктория Нуланд опять едет в Киев
Новое вербовочное видео ЦРУ американцы назвали "позором нации"
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Общество
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников