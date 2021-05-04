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"Народ живёт отдельно": Савченко о ситуации на Украине

Мир

Продолжающиеся политические игры украинских властей ведут к тому, что Украина теряет свой суверенитет. По сути, заискивая перед внешними "игроками", Киев забывает про свой народ.

"Народ живёт отдельно": Савченко о ситуации на Украине

"Смотрите, государство теряет суверенитет под внешним управлением, власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами, которые всегда обеспокоены где-то там и указывают, что нам делать. А народ живёт отдельно", — объяснила ситуацию экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, выступая на канале "Наш".

Савченко отметила, что ранее ей задавали вопросы касательно политических планов, в частности, попыток стать президентом страны. И если ранее она отвечала, что не может, то, поглядев на Зеленского, своё мнение поменяла.

"Глядя на Зеленского, я поняла, что всё-таки могу. Глядя на Зеленского, можно понять, что каждый может быть президентом", — заявила Савченко.

Ранее, продолжила она, считалось, что президентом всё-таки должен быть умный человек, который стремится (и может) выполнять свои обязанности.

"Если раньше мы думали, что президентом на Украине может быть человек умный, потом думали, что просто богатый, то теперь мы понимаем, что, да, можно просто дурковать и ты можешь быть президентом, если тебе повезёт", — резюмировала Савченко.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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