Экс-министр Болгарии выдал поставщиков оружия для Украины

На Донбассе украинская армия воюет оружием, которое, с большой долей вероятности, поставляется Киеву со складов Болгарии.
Об этом заявил Тодор Тагарев, экс-министр обороны Болгарии.
По его словам, эти поставки легко отследить, хотя и ведутся они с частных складов.
"Болгарские власти были хорошо осведомлены о том, что частные компании продают оружие Украине, поскольку у нас в стране за оборотом оружия осуществляется строгий контроль", — сказал Тагарев (цитата ТК 360).
Бывший министр уточнил, что речь идет о поставках гранатометов и реактивных гранат.
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