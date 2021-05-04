Экс-министр Болгарии выдал поставщиков оружия для Украины

На Донбассе украинская армия воюет оружием, которое, с большой долей вероятности, поставляется Киеву со складов Болгарии.

Об этом заявил Тодор Тагарев, экс-министр обороны Болгарии.

По его словам, эти поставки легко отследить, хотя и ведутся они с частных складов.

"Болгарские власти были хорошо осведомлены о том, что частные компании продают оружие Украине, поскольку у нас в стране за оборотом оружия осуществляется строгий контроль", — сказал Тагарев (цитата ТК 360).

Бывший министр уточнил, что речь идет о поставках гранатометов и реактивных гранат.

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