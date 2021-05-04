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Украина ждет новой порции печенек: Виктория Нуланд опять едет в Киев

Мир

Виктория Нуланд, которая теперь занимает пост заместителя госсекретаря США по политическим делам, будет сопровождать своего шефа Энтони Блинкена во время его визита в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писала "Правда.Ру", визит главы Госдепа на Украину запланирован на 5-6 мая.

В том, что именно Нуланд приедет вместе с ним, в Незалежной увидели дополнительный знак "особого расположения" новой американской администрации, поскольку во времена Майдана она публично поддерживала украинский госпереворот и запомнилась многим тем, раздавала в толпе печенье.

К слову, в мае 2019 года Виктория Нуланд была внесена Москвой в список персон нон-грата и ей было отказано в российской визе.

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Викторию Нуланд избили в советском лагере?
Автор: Ольга Лебедева
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