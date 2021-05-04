Новое вербовочное видео ЦРУ американцы назвали "позором нации"

Появившийся в понедельник в интернете ролик, вербующий американцев на службу в ЦРУ, буквально, взорвал соцсети в США.

Пользователи, не стесняясь в выражениях, назвали его "полным провалом проснувшейся пропаганды".

Краткое содержание

На 2-минутном видео 36-летняя латиноамериканка-агент ЦРУ, которая, говоря о себе, делает упор на то, что она "интерсекциональный, цисгендерный миллениал".

Офицер говорит зрителям, что, хотя она и страдала от "синдрома самозванца", ей удалось принять себя "непримиримо", благодаря отказу "интернализировать ошибочные патриархальные представления о том, какой может или должна быть женщина."

Что увидели американцы

Большинство пользователей интернета возмутило то, как в ролике расставлены акценты.

"Агент ЦРУ перечисляет все свои личности: интерсекционный, цис-пол, тысячелетняя цветная женщина с тревожным расстройством — КРОМЕ американской. Да поможет нам Бог", — написала корреспондент Fox News Рэйчел Кампос Даффи.

Бывший сотрудник ЦРУ Брайан Дин Райт написал в своем твиттере:

"Раньше ЦРУ занималось миссией защиты страны. Теперь речь идет о требовании — и получении — приспособления, чтобы исправить эмоциональную рану или продвинуть личную повестку дня. Америка менее безопасна с этим новым ЦРУ и опасно более политизирована." "Это вербовочное видео ЦРУ-шутка и действительно позор для всей нашей страны, -согласилась соведущая "The View" Меган Маккейн. - Китай, Россия и наши враги смеются над нами." "Байден превращает каждое американское учреждение в неловкое шоу уродов, — написал репортер Daily Wire Райан Сааведра. — Мир смеется над нами."