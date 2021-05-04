Перерождённая: Надежда Савченко доит коров и звонит в колокола

Экс-нардеп Украины и экс-боевая летчица Надежда Савченко, обвиняемая бывшими соратниками по АТО в том, что она была завербована российской ФСБ, в очередной раз сменила образ и стиль жизни.

Теперь она живет в деревне и доит коров.

На свежем воздухе в сознании Савченко произошли, по-видимому, кардинальные перемены:

она стала православной христианкой, представ перед своими подписчиками в Facebook в образе звонаря.

В длинном платье и белом платке стоит на подмостках и звонит в колокола:

Перерождённая: Надежда Савченко доит коров и звонит в колокола