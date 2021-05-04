Блинкен: Байден не хочет ссориться с Москвой

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции 3 мая заявил, что Вашингтон не хочет эскалации отношений с Россией, ему нужны "более стабильные отношения" с ней.

"Президент Байден всегда ясно говорил о том, что, США будут лишь отвечать на агрессивные и безрассудные действия России. Нам эскалация не нужна, Вашингтон предпочел бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения. Если Москва начнет двигаться в этом направлении, мы пойдем навстречу", - отметил американский чиновник.

Глава Госдепа также предположил, что у президентов двух стран будет возможность поговорить о вышеупомянутом, когда они встретятся. Правда, когда это произойдет – не уточнил.

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