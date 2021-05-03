Парламент Армении не избрал Пашиняна, чтобы начать самороспуск

Парламент Армении не смог избрать Никола Пашиняна премьер-министром республики. Он будет продолжать исполнять обязанности главы правительства.

Правящая партия "Мой шаг" таким образом начала процедуру роспуска парламента. Самая большая фракция в Национальном собрании выдвинула кандидатуру Пашиняна, но не проголосовала за него.

Чтобы распустить парламент, партии необходимо сделать это ещё один раз. Тогда по законодательству Армении будут назначены внеочередные выборы. Голосования должно состояться не позднее, чем через 45 дней после прекращения работы парламента.

Ранее Пашинян ушёл в отставку с поста премьер-министра. Парламентские выборы могут быть проведены 20 июня. Вероятно, глава правительства возглавит список партии "Мой шаг" на выборах.

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