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В Турции объяснили необходимость признания Крыма российским

Мир

Глава турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что Турция должна признать Крым российским регионом для снижения влияния НАТО и США. По его мнению, если этого не сделать, американцы займут место в черноморском регионе на постоянной основе.

"Крымский народ сам сделал свой выбор в присоединении к России. И мы, как Турция, должны уважать их выбор. Крым никогда не вернется к Украине", — приводит "Лента.Ру" слова Перинчека.

Кроме того, Турции необходимо признать Северный Кипр и Абхазию. По словам Перинчека, власти должны учитывать, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт политику, которая согласована с США.

"Вашингтон использует Украину и Грецию как своих марионеток, а турецкая сторона не может спокойно считаться с активностью американских кукол в регионе", — заявил Перинчек.

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Автор: Артём Пермяков
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