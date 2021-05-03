Асад на президентских выборах в Сирии получит двух соперников

Высший конституционный суд Сирии принял решение по выборам президента. Голосование состоится 26 мая.
Участие в выборах смогут принять три кандидата - действующий президент Башар Асад, а также Абдаллах Абдаллах и Махмуд Мерии. Кандидаты, которые не были утверждены в качестве участников выборов, смогут подать апелляцию в десятидневный срок.
Выборы 2021 года станут вторыми с начала гражданской войны в Сирии. В 2014 году победу в голосовании одержал Башар Асад с результатом в 88,7%.
Евросоюз, США, Великобритания и другие западные страны не приняли результатов выборов, заявив о нелегитимности Асада. 16 июля 2014 года в Дамаске состоялась процедура инаугурации.
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