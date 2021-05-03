Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сети появился снимок Меган Маркл в объятиях экс-бойфренда
Кладоискатели нашли в Польше место, где закопано золото Гитлера
BBC расскажет детям, что первые британцы были чернокожими
Пхеньян предупредил США об "очень большой угрозе для них"
Власти Москвы опровергли информацию о "тайных пациентах"
Меладзе с синяками под глазами пожаловался на бессонные ночи
"Обвиняют Россию в собственных грехах": Захарова ответила МИД Британии
Российские бизнесмены подали в суд из-за книги "Люди Путина"
Более полумиллиона жителей ДНР и ЛНР стали гражданами России

Мэр Одессы высмеял языкового омбудсмена из-за гимна города

Мир » Бывший СССР » Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с удивлением прочитал отчёт языкового омбудсмена Тараса Креминя. У уполномоченного по защите "мовного" языка в Незалежной возник протест из-за русскоязычного гимна города.

Мэр Одессы высмеял языкового омбудсмена из-за гимна города

По словам Креминя, одесские депутаты обязаны изменить гимн в соответствии с языковым законом. Омбудсмен предложил перевести уже существующий гимн или принять новый.

Ранее гимном Одессы была утверждена "Песнь об Одессе" из оперы "Белая акация".

По словам мэра Одессы Труханова, он не собирается инициировать смену гимна. Кроме того, существует определённая процедура по таким вопросам. Для начала в Одессе необходимо провести общественные слушания, после чего найти 2/3 голосов в горсовете.

"А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом», когда я услышал эту новость", — приводит Strana. ua слова Труханова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Песня об Одессе
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Асад на президентских выборах в Сирии получит двух соперников
Мэр Одессы высмеял языкового омбудсмена из-за гимна города
"Рубин" заработал 1 млн евро на чемпионстве "Зенита"
Пушилин ответил Зеленскому на предложение изменить Минские соглашения
В Сети появился снимок Меган Маркл в объятиях экс-бойфренда
Кладоискатели нашли в Польше место, где закопано золото Гитлера
В день памяти жертв 2 мая по Одессе промаршировали нацисты
BBC расскажет детям, что первые британцы были чернокожими
Пхеньян предупредил США об "очень большой угрозе для них"
С чего вдруг Байден признал геноцид армян в Османской империи
Популярное
Что новенького?
Кое-что о мужицких сплетнях

Как часто врут себе и окружающим мужчины? Какими бы болтушками ни были дамы, ни одна из них по части сексуального вранья не сравнится со среднестатистическим парнем.

Кое-что о мужицких сплетнях
Типы прыщей: от обычных до опасных
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Спецпроект
Мака перуанская: лечит анемию, импотенцию и не только
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Правительство
"Обвиняют Россию в собственных грехах": Захарова ответила МИД Британии
Новости Украины
Украинские националисты проводят марш в годовщину трагедии в Одессе
Японский доктор объяснил, как за 10 секунд в день обрести гибкое тело
Профилактика
Японский доктор объяснил, как за 10 секунд в день обрести гибкое тело
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников