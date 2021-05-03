Мэр Одессы высмеял языкового омбудсмена из-за гимна города

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что с удивлением прочитал отчёт языкового омбудсмена Тараса Креминя. У уполномоченного по защите "мовного" языка в Незалежной возник протест из-за русскоязычного гимна города.

По словам Креминя, одесские депутаты обязаны изменить гимн в соответствии с языковым законом. Омбудсмен предложил перевести уже существующий гимн или принять новый.

Ранее гимном Одессы была утверждена "Песнь об Одессе" из оперы "Белая акация".

По словам мэра Одессы Труханова, он не собирается инициировать смену гимна. Кроме того, существует определённая процедура по таким вопросам. Для начала в Одессе необходимо провести общественные слушания, после чего найти 2/3 голосов в горсовете.

"А вообще, когда я ознакомился с докладом языкового омбудсмена, вспомнил цитату Бабеля: «Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом», когда я услышал эту новость", — приводит Strana. ua слова Труханова.

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