Пушилин ответил Зеленскому на предложение изменить Минские соглашения

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского изменить Минские соглашения. Бывший руководитель "Квартала 95" ранее заявлял о том, что Киев хотел бы скорректировать документ.

В частности, на Украине хотят изменить порядок выполнения пунктов соглашения. Киев настаивает на том, что сначала должен получить доступ к границе с Россией, а потом выполнять политические пункты Минска.

"Это будет резня, мы в этом убеждены", — заявил на это Пушилин.

По словам главы ДНР, Украина в лице Зеленского фактически отказалась от выполнения Минских соглашений.

"Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить Минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается", — приводит РИА "Новости" слова Пушилина.

Минские соглашения дважды подписывались президентом Украины. По ним должен быть прекращён конфликт в Донбассе. Документ предполагает полное прекращение огня, амнистию участников боевых действий, внесение в конституцию Украины особого статуса Донбасса, проведение выборов и другие политические шаги. Передача участка границы киевским властям — последний пункт соглашений.

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