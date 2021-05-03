В день памяти жертв 2 мая по Одессе промаршировали нацисты

2 мая, пока Одесса вспоминала жертв трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году, сотни украинских националистов устроили марш в центре города, неся знамена правых группировок и скандируя экстремистские лозунги.
Напомним, в мае 2014 года в ходе столкновений между членами радикальной группировки "Правый сектор"* и противниками Евромайданного госпереворота, погибли 48 человек и более 250 получили ранения. Большинство жертв были сожжены заживо или задохнулись от дыма в местном Доме профсоюзов, где они пытались спрятаться от националистов. "Правый сектор" подозревается в умышленном поджоге здания. Однако спустя семь лет после трагедии украинские следователи так не нашли виновных.
В субботу одесситы собрались на площади перед Домом профсоюзов, чтобы возложить цветы и почтить память погибших. В этом районе, а также в других районах города было усилено присутствие полиции, причем, как сообщается, для патрулирования привлеклись дополнительные силы из Киева.
Но местные националисты сделали традицией организовывать свои шествия в этот день. В этом году мероприятие собрало около 400 человек, сообщают украинские СМИ.
Участники демонстрации несли украинские флаги и знамена экстремистских группировок, в том числе "Правого сектора"*. Часть толпы была одета в военную форму, часть - в черное и прятали лица за балаклавами.
Их шествие возглавлял черный грузовик, из громкоговорителей которого доносились националистические песни. Автомобиль был украшен флагом с надписью "Вольфсангель" – историческим геральдическим символом, который также использовался нацистами в качестве эмблемы нескольких дивизий СС.
Напомним, что во время конфликта на востоке Украины он появился на знаменах добровольческого батальона "Азов", который воевал на стороне киевских властей.
* запрещен на территории РФ
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