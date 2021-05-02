Украинские националисты проводят марш в годовщину трагедии в Одессе

В Одессе, в годовщину трагедии, украинские националисты устроили "Марш защитников". Его организовала национальная партия "Национальный корпус".

Как сообщает РИА "Новости", участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников "Антимайдана". Они идут по Дерибасовской в парк Шевченко для проведения митинга. Некоторые из участников одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Скандируют национальные лозунги.

Россия, Израиль и другие страны неоднократно осуждали марши и акции украинских националистов. Национальная партия "Национальный корпус" создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России ведётся расследование уголовного дела.

2 мая 2014 года между активистами "Антимайдана", радикалами Евромайдана и футбольными ультрас из Одессы и Харькова началось противостояние, которое закончилось поджогом Дома профсоюзов. Жертвами стали 48 человек, более 250 пострадали.

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