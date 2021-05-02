Британия призывает создать механизм борьбы с российской пропагандой

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны "Большой семёрки" рассмотрят вопрос о создании механизма противодействия российской пропаганде и дезинформации.

С инициативой создания такого "механизма" выступит Британия, председательствующая в G7, сообщает Reuters.

По словам Рааба, они должны опровергать "ложь, пропаганду и фейковые новости", рассказывая правду, в том числе в России или Китае. Также глава британского МИД указал на необходимость разрушения "препятствий" между странами "Большой семёрки" и странами-единомышленниками, чтобы создать более широкую сеть, отстаивающую демократию.

Ранее представитель европейской демократии Жозеп Баррель назвал Россию "опасным соседом", обвинив её в том числе в попытках дезинформации.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно отвечало на обвинения. В частности, представитель министерства Мария Захарова говорила, что Боррель сам распространяет "фейковую информацию" и демонизирует российские СМИ и журналистов.

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