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Британия призывает создать механизм борьбы с российской пропагандой

Мир » Европа

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страны "Большой семёрки" рассмотрят вопрос о создании механизма противодействия российской пропаганде и дезинформации.

Британия призывает создать механизм борьбы с российской пропагандой

С инициативой создания такого "механизма" выступит Британия, председательствующая в G7, сообщает Reuters.

По словам Рааба, они должны опровергать "ложь, пропаганду и фейковые новости", рассказывая правду, в том числе в России или Китае. Также глава британского МИД указал на необходимость разрушения "препятствий" между странами "Большой семёрки" и странами-единомышленниками, чтобы создать более широкую сеть, отстаивающую демократию.

Ранее представитель европейской демократии Жозеп Баррель назвал Россию "опасным соседом", обвинив её в том числе в попытках дезинформации.

Министерство иностранных дел РФ неоднократно отвечало на обвинения. В частности, представитель министерства Мария Захарова говорила, что Боррель сам распространяет "фейковую информацию" и демонизирует российские СМИ и журналистов.

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США не жалко миллионов на антироссийскую пропаганду
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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