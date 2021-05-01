Киргизия и Таджикистан объявили о прекращении огня и отводе войск

Это двустороннее официальное заявление о полном прекращении огня и отводе войск — уже третье за последние несколько дней.

Главы Государственных комитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов выступили на совместной пресс-конференции. Они заявили, что по итогам проведённых переговоров об урегулировании конфликта на границе был подписан протокол из четырёх пунктов.

"Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но, тем не менее, по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации. С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", — сказал Камчыбек Ташиев.

Его таджикский коллега Саймумин Ятимов подчеркнул, что трагедия, произошедшая в приграничных районах, никогда не должна повториться. Этой цели и послужил инициированный главами Киргизии и Таджикистана плодотворный разговор, отметил он.

"Мы, политики, должны решать все вопросы и должны дать нашим народам возможность жить в традиционном мире и дружбе. Достигнуто принципиальное согласие по достижению мира и стабильности на кыргызско-таджикских землях. Я убеждён, что мы сможем сделать это в скорейшем времени", — приводит его слова агентство "Кабар".

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