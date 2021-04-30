В помощь Индии в борьбе с COVID-19 в США устроили флешмоб

Вместо реальной помощи в США предпочли красивый, но бесполезный жест. Пока Индия задыхается от COVID-19, в Америке устраивают флешмоб.

Индия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за последние сутки в стране был зафиксирован печальный рекорд по количеству заболевших — 386 452 человека.

"Буквально каждый третий тест — положительный", — сообщают индийские врачи.

При таком количестве ежесуточно заболевающих возникла нехватка больничных коек, препаратов ИВЛ, лекарств. Некоторые страны мира пообещали оказать Индии помощь. Например, Германия анонсировала помощь в размере 50 млн евро. США заявили, что окажут помощь на 100 млн долларов, но пока что лишь подсветили Ниагарский водопад в цвета индийского флага.

"Чтобы помочь Индии в её непростой борьбе с пандемией", — пояснили в Штатах.

Пока Европа и Америка устраивают пиар-кампанию на чужой беде, реально помогла Индии Россия, без громких заявлений отправившая несколько самолётов с медикаментами и необходимым оборудованием.

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