Власти США проверяют первоапрельскую шутку Volkswagen

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет американское подразделение немецкого автопроизводителя Volkswagen, которое в качестве первоапрельской шутки заявило о смене названия компании на Voltswagen.

SEC проверяет, повлияла ли шутка на стоимость акций Volkswagen, сообщает Der Spiegel. Компания подтвердила информацию о проверке, сообщив, что SEC запросила информацию у Volkswagen Group of America.

Как сообщалось ранее, американское подразделение немецкого автоконцерна 29 марта текущего года разместило релиз на своём сайте с анонсом изменения названия. Несмотря на то, что его быстро удалили, новость попала в СМИ.

Днём позднее американское подразделение опубликовало сообщение о том, что смена названия компании произойдёт в мае. В релизе приводились слова гендиректора Volkswagen of America Скотта Кеога о том, что они решили заменить буквы К на Т, но всё также будут производить "лучшие в своём классе автомобили".

В ответ на это акции компании на Франкфуртской бирже подорожали на 4,7%, ценные бумаги в США — на 9%.

После этого головной офис автопроизводителя заявил, что сообщение о смене названия является первоапрельской шуткой. Volkswagen часто выдаёт первоапрельские шутки, но ранее они были более очевидными.