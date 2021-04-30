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В Совфеде считают санкции против России выгодными лишь одной стране

Мир

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, санкции, которые может принять Европа против России, выгодны только США.

В Совфеде считают санкции против России выгодными лишь одной стране

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предложил отключить Россию от SWIFT, заблокировать строительство "Северного потока-2" и отказаться от российского газа. Резолюция носит рекомендательный характер.

По словам Джабарова, санкции одновременно не дают развиваться Европе и наносят ущерб России. Таким странам, как Франция, Германия или Великобритания, антироссийские санкции нанесут ущерб на миллиарды евро.

"Конечно, это выгодно прежде всего США… Если дальше так будет продолжаться, кто будет погашать эти непредвиденные потери? Не американцы же!" — приводит RT слова Джабарова.

Сенатор считает, что многие европейские политики выступают против запрета "СП-2" или отключения России от SWIFT, но не все могут сказать это вслух, как сделал немецкий депутат Вальдемар Гердт.

Ранее "Правда.Ру" разбиралась в последнем витке эскалации напряжения между США и Россией. Последние действия американцев могут свидетельствовать о скорой попытке "революции" в РФ или войны.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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