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"На руках не носят": об отношениях Украины, США и "новых друзей"

Мир

Пока Вашингтон в лице администрации президента Джо Байдена старается быть как можно более "дружелюбным" к Киеву, от американских экспертов звучит несколько иная риторика. Например, специалист по проблемам безопасности в Институте Катона (США) Тед Карпентер попросил команду Байдена "снизить накал".

Флаги России, Украины, США
Флаги России, Украины, США

О парадоксах американской политики рассказал "Свободной прессе" руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

Новый взгляд Вашингтона: успех Украины = успех США?

Карпентер сообщил: у Вашингтона нет каких обязательств, которые бы заставляли его холить и лелеять Киев. А уж тем более — защищать его от неких противников.

Джо Байден
Джо Байден

Однако пока команда Байдена взяла курс не просто на дружбу, а скорее на некие братские отношения с Украиной. Например, флот НАТО проводит передислокацию, что показывает всем желающим увидеть: Штаты готовы к войне, лишь бы помочь Украине. И это — лишь один эпизод.

Складывается ощущение, что Украина не просто важна, а крайне важна для США. И об этом говорят эксперты. Например, Уильям Тейлор, который одно время являлся временным поверенным в делах США в Киеве, ранее сообщал: отношения Киева и Вашингтона — исключительно важны для национальной безопасности. Ведь успех Украины — это, оказывается, и успех США.

Карпентер же считает, что интересы Украины ставятся несколько выше интересов США, что не слишком хорошо. Затеянная американцами "игра" может привести к тому, что зовётся ядерным апокалипсисом — настолько грубо Россию провоцируют с военной точки зрения. При этом, как заявляет Карпентер, до 1991 года такой страны, как Украина, даже не было на мировой карте.

От слов до дела — целая верста: Зеленский вынужден "метаться"

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Комментируя ситуацию, Подлесный напоминает: в Штатах ещё есть адекватно мыслящие люди, которые не потеря голову.

"Они понимают, что необходимо уважать законные интересы России в её исторических зонах влияния. Но я сомневаюсь, что к частному мнению Карпентера прислушается администрация Байдена.

В руководстве США есть разные люди, но позиции русофобов, например, Виктории Нуланд, очень сильны. А Нуланд, напомним, считает, что на Россию надо давить, пока пружина не сломается.

Хотя, заметим, в США все-таки испугались серьёзной войны, и Вашингтон дал ход назад: я имею в виду звонок Байдена Владимиру Путину и предложение о встрече. Как ни крути, но это знаковые жесты.

Воевать с Россией за Украину (даже за спиной украинцев) Штаты не готовы, однако они будут непрерывно гадить — такова природа современной американской политики", — напомнил Подлесный.

Кроме того, США в целом наплевать на интересы Украины, её населения и вообще на всё, где нет их корысти. Взять хотя бы саму Украину: уж на что она нарочито "переориентировалась" на США и отдалилась от России, а лучше жить в стране не стало.

"То-то Владимир Зеленский и мечется: обращается за поддержкой то к Макрону, то к Эрдогану. Соединённые Штаты в сложных ситуациях щедры на слова, но скупы на дела", — резюмирует Подлесный.

"Не партнёр, а заложник": какую роль отвели Украине

МИД Украины
МИД Украины

Конечно, поддержка весьма "громкая": заявления, манёвры флотов, вливания. Но вот как не звонил Байден Зеленскому, так и не звонит, да и на Украину ехать пока не собирается.

"После тридцати лет ориентации Украины на Запад ей по-прежнему не светит членство в Евросоюзе и НАТО. Европейский безвиз счастья не принёс, а пандемия коронавируса его вообще "аннулировала".

Большинство украинцев на заработки ездят в Россию. Так что, новые друзья Украину вовсе не носят на руках, увы. Для коллективного Запада она не партнёр, а заложник", — считает Подлесный.

Так что риторика Тейлора о важности и нужности Киева для Вашингтона называется красивым словом "болтология".

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WJ: США планируют предоставить Украине новые вооружения – в РФ бьют тревогу!
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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