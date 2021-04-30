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До западного побережья: о КНДР, "новой старой" подлодке и США

Мир

Северная Корея (можно сказать — "по традиции") продолжает попытки держать весь мир в страхе. Новые данные: у КНДР, оказывается, есть подводная лодка, да не простая, а с ядерными боеприпасами (ракетами) на борту.

Ким Чен Ын на съезде правящей партии в Пхеньяне
Ким Чен Ын на съезде правящей партии в Пхеньяне

Комментарий касательно угрозы ракет от КНДР предоставил для "Свободной прессы" старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

До западного побережья: чем интересна корейская "новинка"

История началась примерно пару лет назад, когда в прессе появились первые снимки северокорейской подлодки. Её пристально изучал лидер страны Ким Чен Ын, а в материалах СМИ уточнялось, что вскоре она станет частью армии Северной Кореи.

Интересно, что сразу несколько экспертов сошлись во мнении — "новинка" является некой глубокой переделкой подлодки "629". Это та самая подлодка, которую якобы произвели в России, а затем перевезли в КНДР. Совпали многие важные параметры, в том числе — водоизмещение (три тысячи тонн).

Если КНДР владеет такой подлодкой, то вполне возможно, понимает: теперь можно поговорить с США на равных. Ведь запас хода, известный СМИ, составляет 9500 км, то есть подлодка вполне в состоянии добраться к западному побережью Штатов.

"Марш невзгод": КНДР не будет любезничать с США?

КНДР и США война
КНДР и США

Несмотря на то, что подлодка, по данным японских экспертов, весьма шумная (то есть легко и быстро вычисляется сонарами), её наличие — интересный момент для переговоров США и КНДР. Известно, что Джо Байден намерен вести гораздо более жёсткую политику по КНДР — он как минимум не будет скупиться на санкции.

Однако власти КНДР, похоже, Байдена не боятся: Ким Чен Ын говорит про "марш невзгод" и готовность к нему всей страны, параллельно игнорируя печальную экономическую обстановку в стране.

Держась за ядерные боеприпасы, что называется, двумя руками, власти КНДР продолжают вынуждать остальных проводить политику сдерживания. Но, как известно, ничто не вечно — и даже "сдерживаемая" Северная Корея остаётся опасна для всего мира. И даже тот факт, что в соседней Южной Корее наготове стоят 30 тысяч солдат США, Ким Чен Ына, видимо, волнует мало.

Промежуточный финал: все в ожидании

Дональд Трамп в КНДР
Дональд Трамп в КНДР

Промежуточным итогом всей этой ситуации является простой факт: пока Ким Чен Ын не спустит палец с ядерной кнопки, вперёд дипломатия не продвинется. Один из интересных, но сложных в исполнении вариантов: снятие всех санкций в обмен на уничтожение ядерного арсенала КНДР.

Пока, впрочем, диалог стороны планируют вести через встречи в третьих странах. Однако остаётся вопрос: как именно Ким Чен Ын относится к Байдену? Если про экс-президента Дональда Трампа Ким говорил слова уважения — что же скажет про Байдена?

Мнение эксперта: кто окажется под ударом

Комментируя ракетную угрозу, Кашин отметил: пока у КНДР нет полностью испытанных межконтинентальных баллистических ракет.

"У них сейчас нет ракет для территории Соединённых Штатов Америки. Нет полностью испытанных межконтинентальных баллистических ракет.

Северная Корея может попытаться применить то, что есть, в случае если под угрозу поставлено её существование. Если она сама под полномасштабным нападением окажется.

Так, если КНДР подвергнется нападению США, то удар Северной Кореей ядерными ракетами придётся по Южной Корее и Японии, как по союзникам Соединённых Штатов", — рассказал он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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