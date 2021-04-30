ДНР забрала имущество украинских банков и разрешила не платить кредиты

В Донецкой народной республике принят закон, по которому имущество украинских банков обращается в собственность ДНР. С сегодняшнего дня республика может действовать в отношении собственности банков Украины так, как посчитает нужным.

По словам депутата Народного совета ДНР Максима Кныша, этим же законом прекращается обязательство жителей республики перед банками Украины. Все сделки, которые были совершены гражданами ДНР с украинскими банками до 14 ноября 2014 года, признаются недействительными.

"Сделки о передаче прав требования банков Украины третьим лицам являются ничтожными", — сообщил Кныш.

В ноябре 2014 года президентом Украины был принят ряд решений, который привёл к экономической блокаде ДНР. Тогда на территории республики была прекращена деятельность банков и других учреждений.