В Северной Корее чиновника казнили за то, что он не смог закупить европейское медицинское оборудование, сообщает The Mirror со ссылкой на южнокорейское издание Daily NK.
Оборудование планировалось установить в больнице в Пхеньяне, которую требует быстрее открыть сам лидер КНДР Ким Чен Ын. Он приказал её построить за полгода.
Ким Чен Ын хотел, чтобы медучреждение было оснащено медицинским оборудованием из Европы, в том числе из Германии.
Чиновники делали всё возможное, чтобы преодолеть европейские санкции в отношении Северной Кореи, но из-за пандемии им не удалось добиться доставки оборудования.
Тогда чиновник, который отвечал за импорт и экспорт в КНДР, решил приобрести более дешёвое китайское оборудование. Узнав об этом, северокорейский лидер пришёл в ярость и приказал казнить его.
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