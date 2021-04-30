Ким Чен Ын казнил чиновника за покупку китайского оборудования

В Северной Корее чиновника казнили за то, что он не смог закупить европейское медицинское оборудование, сообщает The Mirror со ссылкой на южнокорейское издание Daily NK.

Оборудование планировалось установить в больнице в Пхеньяне, которую требует быстрее открыть сам лидер КНДР Ким Чен Ын. Он приказал её построить за полгода.

Ким Чен Ын хотел, чтобы медучреждение было оснащено медицинским оборудованием из Европы, в том числе из Германии.

Чиновники делали всё возможное, чтобы преодолеть европейские санкции в отношении Северной Кореи, но из-за пандемии им не удалось добиться доставки оборудования.

Тогда чиновник, который отвечал за импорт и экспорт в КНДР, решил приобрести более дешёвое китайское оборудование. Узнав об этом, северокорейский лидер пришёл в ярость и приказал казнить его.

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