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Заложники иллюзий: чего и почему Киев ждёт от визита Блинкена

Мир

Начало мая "откроет" весьма любопытное событие: с визитом на Украину приедет госсекретарь США Энтони Блинкен. Точных деталей визита пока не приводится, однако известно, что встреча случится в преддверии столь ожидаемого диалога президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен

Насколько важен этот визит, ждать ли от него каких-то значимых итогов (например, согласования очередных партий "помощи" для Киева)? Корреспонденты "Правды.Ру" пообщались с Константином Блохиным, ведущим научным сотрудником Центра исследований проблем безопасности РАН.

"Повод выслужиться": Украина ждёт с нетерпением

Визит нацелен на демонстрацию евроатлантической солидарности Украины, объясняет эксперт. И Украина ждёт его с большим нетерпением.

"Понятно, что американцы рассматривают Украину как инструмент сдерживания России. А лично Байден рассматривает Украину ещё и как инструмент самообогащения. Поэтому Украину, я думаю, будут поддерживать", — рассказывает Блохин.

Кроме того, для украинских политиков визит Блинкена — повод выслужиться перед американскими "кураторами" в ожидании очередных финансовых траншей, военно-политической помощи.

Хитрость Байдена: поможем, но не до конца

Джо Байден
Джо Байден

При этом стоит также обратиться к истории и оценить, как именно Байден может действовать в ситуации с Украиной.

Например, известно, что ранее нынешний американский лидер критиковал Билла Клинтона (тогдашнего президента) за его излишнюю мягкость в отношении Югославии. Однако участие в прямом военном конфликте (тем более — на стороне Украины) для США — сценарий маловероятный.

"Понятно, что помощь они будут предоставлять. Но воевать за Украину они не будут.

Американские эксперты открытым текстом пишут: надо избегать прямого военного лобового столкновения с Россией. Если воевать чужими руками, руками Украины — пожалуйста", — заключает Блохин.

"Ловушка Саакашвили": ошибки ничему не учат?

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Проблемным вопросом остаётся и "ориентированность" украинского лидера Владимира Зеленского. Если он примет неверные решения, то вполне может оказаться в той же ловушке, которая ранее (в 2008 году) стала роковой для Михаила Саакашвили.

"Саакашвили тоже думал, что в конфликте с Россией Запад ему поможет. А Запад не помог. И здесь тоже, скорее всего, не поможет, если начнётся эскалация конфликта.

Украинские политики являются заложниками иллюзий. Они считают, что Украина является "форпостом" Запада, что на Украине идёт борьба за контроль над Евразией", — рассуждает Блохин.

Задача Блинкена, делает вывод эксперт, заключается в обсуждении всех вышеуказанных вопросов, а также той самой "демонстрации солидарности". Но не более.

"Украина, понятно, рвётся в НАТО, было даже заявлено, что в ЕС. Но всё это, конечно, иллюзии. Понятно, что и в НАТО, и в ЕС Украину вряд ли примут", — ставит точку Блохин.

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Срочно! Госсекретарь США Энтони Блинкен летит в Украину
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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