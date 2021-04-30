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Блинкен собирается посетить Украину в начале мая

Мир

Интересным международным визитом ознаменуется начало мая: госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что собирается на Украину.

Блинкен собирается посетить Украину в начале мая

Данные приводит канал CBS: именно в его эфире Блинкен рассказал о грядущей поездке чуть подробнее. Он не назвал конкретную дату, однако сообщил, что визит состоится "на следующей неделе". Детали визита также остаются пока загадкой.

Блинкен также дал комментарий касательно манёвров российских войск, отметив, что в Вашингтоне зафиксировали их отвод — однако лишь частичный.

"То, что мы видели в последние несколько дней, очевидно, служит решением отказаться от части этих сил, и мы видели, как некоторые из них фактически начали отступать [от границы]", — объяснил он.

Интересно, что о возможной поездке Блинкена на Украину ранее (27 апреля) говорили и источники канала CNN. По словам этих источников, поездка пройдёт в преддверии встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и необходима для демонстрации поддержки Киева.

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Срочно! Госсекретарь США Энтони Блинкен летит на Украину
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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