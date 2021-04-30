Душанбе и Бишкек будут вместе стабилизировать ситуацию на границе

Для стабилизации ситуации на киргизо-таджикской границе будет создана специальная объединённая группа. В неё войдут как представители власти, так и представители сил правопорядка (правоохранительных органов). Об этом сообщает МИД Киргизии.

В заявлении киргизского МИД от 30 апреля уточняется, что стороны заинтересованы в плодотворных переговоров, которые, несомненно, будут во благо обоих народов.

"Стороны договорились о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств", — указано в сообщении МИД.

Уточняется, что встреча, на которой было решено проводить дальнейшие переговоры, прошла прямо на КПП "Кызыл-Бел — Гулистон" (расположен прямо у границы). На встречу приехали:

от Таджикистана — председатель Госкомитета национальной безопасности Саймумин Ятимов ;

; от Киргизии — полпред правительства в Баткенской области республики Омурбек Суваналиев.

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