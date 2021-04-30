Президент Киргизии дал разъяснения по ситуации на границе

После случившихся столкновений военных ситуация на границе между Киргизией и Таджикистаном наконец стабилизировалась. Ведётся работа по предотвращению эскалации, ситуация взята под контроль.

Данные привел глава Киргизии Садыр Жапаров, его цитирует пресс-служба.

"Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артёмом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта", — уточняют в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что отправлять добровольцев в приграничную зону не нужно. Жители страны могут доверить дальнейшую работу по ситуации специалистам соответствующих органов.

"Очаг напряжённости погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров", — выделяется главный момент в сообщении.

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