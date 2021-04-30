На таджикско-киргизской границе снова стреляют

О возобновлении стрельбы на таджикско-киргизской границе заявили в Киргизии.

По данным УВД Баткенской области, которое цитируют СМИ, стрельба идет в селах Арка, Достку и Жаштык, в селе Максат горят дома киргизов. В другом селе подожжены автозаправки и киоски продавцов вдоль дороги.

Генеральная прокуратура Киргизии завела уголовное дело по статье "Преступление против мира" из-за данного конфликта. В Таджикистане же утверждают, что киргизские военнослужащие пытались захватить водораспределительный пункт на спорной территории.

Известно, что в итоге боестолкновений погибли по трое граждан с каждой из сторон, а общее число пострадавших более ста человек.

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