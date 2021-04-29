Замом госсекретаря США стала экс-дипломат Виктория Нуланд

Заместителем госсекретаря по политическим делам США стала Виктория Нуланд, бывшая дипломат, в 2014 году публично поддержавшая митинги протеста.

Кандидатура утверждена Сенатом. Нуланд лично посещала демонстрации и раздавала участникам печенье, напоминает ТАСС. В России она в настоящий момент находится в "черном списке", составленном Кремлем в ответ на санкции со стороны США. За счет этого в 2019 году ей отказали в российской визе.

Ранее бывшего посла в России Уильяма Бернса утвердили на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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