Число пострадавших в таджико-киргизском столкновении близко к ста

До 96 человек возросло число пострадавших во время конфликта на границе Таджикистана и Киргизии.

Об этом СМИ сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков. Обострение ситуации случилось 28 апреля из-за конфликта между жителями приграничных зон и вылилось в итоге в столкновение между военными обеих стран.

Киргизские власти говорят, что таджики в ходе этого использовали пулеметы и минометы. Официальный Бишкек также обвинил таджикскую сторону в попытке захвата водозабора, принадлежность которого оказалась спорной. Ближе к вечеру возникла договоренность о прекращении огня и отвода воинских подразделений.

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