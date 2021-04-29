США обещали "ответить" за "Радио Свобода"

Власти США пообещали "ответить", если в России будут предпринимать шаги, которые, по их мнению, направлены против деятельности радиостанции "Радио Свобода/Свободная Европа" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Данное СМИ глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс именует источником "объективных новостей и информации", а также "связующим звеном" между США и РФ. По его словам, глава МИД США Энтони Блинкен обсуждал данную ситуацию с российским коллегой — Сергеем Лавровым — и дал понять, что действия РФ "отражают значительную нетерпимость и суровые ограничения".

Ранее в Роскомнадзоре отмечали, что сумма штрафов за отсутствие маркировки СМИ-иноагента, наложенных на "Радио Свобода", превысила 79 млн рублей. Финансирование СМИ идет из государственного бюджета США.

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