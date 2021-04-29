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Израиль возмущен эсесовским маршем в Киеве

Мир

Израильский МИД решительно осудил состоявшийся 28 апреля в Киеве марш в честь создания дивизии СС "Галичина".

"Мы осуждаем продолжающееся прославление нацистских пособников [на Украине] и ожидаем, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвратит их повторение", — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Дипломаты напомнили, что эсэсовцы были причастны к самым тяжким преступлениям, имевшим место быть во время Холокоста.

Надо отметить, что еще в 2017 году Киевский окружной административный суд признал незаконной символику дивизии СС "Галичина". Хотя украинский Институт национальной памяти сделал после майдана все, чтобы эту организацию реабилитировать.

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Автор: Михаил Закурдаев
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