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"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал президента Польши

Мир » Европа » Евросоюз

Талантливый польский журналист Гжегож Вежхоловский открыл миру очередной подвиг бесстрашных и неутомимых, но глупых российских суперагентов Петрова и Боширова.

"Петров и Боширов": СМИ выяснили, кто взорвал президента Польши

Оказывается, это именно Александр Петров и Руслан Боширов ремонтировали самолёт Ту-154, на котором разбился в 2010 году под Смоленском президент Польши Лех Качиньский и ещё 95 человек польской делегации. И это именно Петров и Боширов в ходе ремонта лайнера заложили на борт взрывное устройство, утверждается в "сенсационном" расследовании, опубликованном в Gazeta Polska. Автор восстановил хронологию подвигов двух агентов из "элитного подразделения ГРУ": взорвав польского президента (2010), они отправились взрывать склад в Врбетице (2014), а затем — травить болгарского торговца оружием (2015). Ну а уж позже, в 2018, были Скрипали…

"На ужине, который Гебрев ел в софийском отеле незадолго до того, как впасть в кому, его сопровождали польские и российские бизнесмены — представители компании, которая вела дела с Емельяном Гебревым и незадолго до смоленской катастрофы передала Ту-154 для ремонта людям из российских служб", — сообщается в статье.

Кажется, Петров и Боширов, узнавая о своих очередных "подвигах" из новостей, смущённо улыбаются и спрашивают: "Простите, а часовню… тоже мы?" Но хуже всех, конечно, Качиньскому: как бы поляки после такой "сенсации" не решили его вновь эксгумировать.

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Боширов и Петров - «Это не ГРУшники, это какие-то дурачки»
Автор: Людмила Черткова
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