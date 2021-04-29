В Китае прокомментировали "ядерные угрозы" Украины

В Китае отреагировали на недавнюю угрозу Украины вернуть себе статус ядерной державы в случае, если страна не будет принята в НАТО незамедлительно.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник фактически предъявил ультиматум Североатлантическому альянсу. "Либо мы являемся частью такого союза, как НАТО, и вносим свой вклад в то, чтобы Европа стала ещё сильней, либо нам остаётся единственный вариант — самим вооружаться", — заявил он.

Вероятность реализации такого сценария стремится к нулю. Украине, с её нерешёнными внутренними территориальными спорами и кучей других проблем, до членства в НАТО далеко, как до Китая, а до статуса ядерной державы — ещё дальше, считает китайский военный портал "Чжунго цзюньван". Заявление украинского посла — не более чем упрямство перед равнодушием Запада и попытка спасти рейтинг президента Зеленского.

"Ядерная угроза", посылаемая Украиной в случае неудачи присоединения к НАТО, на самом деле является всего лишь пустыми разговорами и не даст никаких реальных результатов. Несмотря на то, что Украина раньше была ядерной державой, её национальная и техническая мощь уже далеко не те, что раньше", — считают в Китае.

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