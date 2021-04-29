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Зачем США пытаются помешать отношениям России и Судана

Мир

Главный редактор информационно-аналитического центра "Кассад" Борис Рожин объяснил интересы США в Судане.

Зачем США пытаются помешать отношениям России и Судана

Спустя месяц после того, как президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны достигнуть соглашения о создании в Судане российской военной базы в ноябре 2020 года, США начали продвигать там свои интересы. Они исключили африканское государство из списка финансирующих терроризм и стали предлагать кредитование.

Недавно в СМИ была опубликована информация об отмене соглашения по строительству российской военной базы, которая оказалась фейком. Информацию опровергли в российском посольстве в Хартуме. Дипломаты назвали это дезинформацией с целью помешать отношениям России и Судана.

Борис Рожин объяснил, какие цели Вашингтон преследует в Африке, пишет "Политонлайн".

"Помимо такой прозаичной цели, как лишение Российской Федерации пункта МТО и купирования каких-либо военных возможностей нашей страны в Северной Африке, Америка преследует ряд иных, не менее важных целей. Откровенно говоря, в бедном и разоренном Судане лежит прекрасная возможность подрыва экономических, политических и военных интересов всех противников США", — отметил аналитик.

ПМТО российского флота в Судане сможет одновременно принимать четыре корабля ВМФ РФ. Общая численность военнослужащих на базе будет составлять около трехсот человек. Москва получит право ввозить и вывозить через морские порты и аэродромы Судана "любое вооружение, боеприпасы, оборудование", необходимое для работы базы.

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Автор: Ольга Лазарева
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