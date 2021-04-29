Политолог о марше националистов: они огорчают Европу

Националисты "пережали". Так о марше в честь очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина", который прошел в Киеве написало издание "Свободная Пресса".

Марш прошел 28 апреля. Шествие сопровождала полиция. Как пишет издание колонна прошествовала до Майдана Незалежности. При этом участники митинга выкрикивали антироссийские лозунги.

О том, что событие на Украине Европе не нравится, отметил политолог Станислав Смагин.

"У немцев даже есть своего рода психологическая травма, нанесенная нацизмом. Но надо понимать, что отдельные "пророссийские" голоса обычно раздаются с невысокого политического уровня. Поэтому не стоит преувеличивать и надеяться, что Европа прозреет. Другое дело, что Европа сейчас отчасти отстранена от украинских дел. Они ниже Америки и даже Турции. Хотя сразу после 2014 года Европа была едва ли не большим оператором майдана, чем США, но потом ее вес постепенно падал", — пояснил он.

Сейчас, по его словам, для Европы Украина — источник проблем и убытков.

Ранее "Правда.Ру" писала, как посол Германии на Украине Анка Фельдхузен комметируя шествие заявила, что "волонтёрские организации" Украины не должны в мире ассоциироваться с СС.

Фото: Анна Марченко/ТАСС