В ДНР на майские праздники отменили комендантский час

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о том, что на майские праздники будет отменён комендантский час. Ограничения не будут действовать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

Также Пушилин отметил, что республика не может позволить себе продолжительные выходные, поэтому 5, 6 и 7 мая будут рабочими. В эти дни комендантский час будет действовать.

"Выходные будут 1-4 и 8-11 мая. На эти периоды отменяется комендантский час, указ скоро выйдет", — заявил глава ДНР.

Комендантский час в республике введен с начала боевых действий в 2014 году. Жители ДНР не могут находиться на улице с 23.00 до 5 утра.

Ранее Пушилин объявил о том, что комендантский час может быть отменён по выходным в летние месяцы. Также руководство республики думает в дальнейшем полностью отказаться от этой меры.

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