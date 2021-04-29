"Пока я президент": Вучич сделал заявление по санкциям против РФ

В санкциях против жителей России и Китая Сербия не участвовала — и в дальнейшем также не собирается. Пекин и Москва — друзья Белграда, уверен сербский президент Александр Вучич.

Вучич уточнил позицию Сербии в вопросе санкций следующим образом: пока он занимает пост президента, западные санкции, направленные против России, поддержки в Сербии не найдут.

"Что касается включения в "чёрные списки" граждан России и КНР, Сербия в этом не участвовала, так как это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из России и Китая. Пока я президент Сербии, не будет введения санкций в отношении РФ и КНР. Я это говорю в каждом месте, потому что только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее", — цитирует Вучича агентство Танјуг.

Ранее сербское руководство неоднократно сообщало, что не планирует как-либо поддерживать санкции против РФ. А внешнюю политику Белград готов более активно согласовывать с Брюсселем лишь в случае "исключений".

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