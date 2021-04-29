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Non grata +1: Болгария вышлет ещё одного российского дипломата

Мир

Болгария продолжает планомерно ухудшать дипломатические отношения с Россией. 29 апреля стало известно о решении Софии по высылке ещё одного российского дипломата.

Non grata +1: Болгария вышлет ещё одного российского дипломата

Данные привели в МИД Болгарии: именно решением о том, что россиянин теперь станет persona non grata, завершились прошедшие переговоры между послом РФ в Болгарии Элеонорой Митрофановой и главой болгарского МИД Екатерины Захариевой.

"Министерство иностранных дел Республики Болгария объявит ещё одного российского дипломата персоной нон грата и попросит правоохранительные органы России оказать полное содействие болгарским властям в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожении вещественных доказательств при пожаре и попытке отравления трёх болгарских граждан, чтобы совершившие эти преступления граждане были найдены и преданы суду", — указано в сообщении МИД.

Напомним, что речь идёт о взрывах, которые прогремели сразу на нескольких болгарских заводах по производству оружия в апреле — мае 2015 года. Ранее София заявила, что под подозрением — сразу шестеро россиян.

Также глава МИД Болгарии решила высказаться касательно комментариев некоторых официальных лиц РФ для СМИ, касающихся внешнего управления болгарской политической повесткой.

"Мы партнёры и союзники в ЕС и НАТО, но это не означает, что мы имеем хозяев, как было заявлено перед СМИ. Болгарские специальные службы работают исключительно в наших национальных интересах", — заявила позднее Захариева.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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