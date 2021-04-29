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В перестрелке Киргизии и Таджикистана пострадали 15 человек

Мир

На границе Киргизии и Таджикистана проходит перестрелка между войсковыми подразделениями обеих стран. Киргизская погранслужба обвинила таджикских коллег в провоцировании мирных граждан на кровопролитные действия.

В перестрелке Киргизии и Таджикистана пострадали 15 человек

"Таджикская сторона устанавливает позиции миномётных расчетов", — говорится заявление киргизских пограничников.

Таджикские военные обвинили киргизскую сторону в провоцировании конфликта. По заявлению пограничников этой страны, огонь первыми открыли военные Киргизии.

Стороны обвиняют друг друга в попытках захватить водораспределительный пункт "Голвной" на реке Исфара.

Киргизия и Таджикистан являются постоянными членами ОДКБ.

15 пострадавших на границе

МЧС Киргизии сообщило о 15 пострадавших в результате перестрелки на границе. В больнице на данный момент поступили семеро раненых, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

"Ожидается доставка порядка 15 пострадавших с места перестрелки на кыргызско-таджикской границе", — приводит заявление МЧС Киргизии Sputnik.

Кроме того, сообщается о том, что все гражданские лица эвакуированы с места перестрелки.

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Киргизия и Таджикистан начали перестрелку на границе
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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