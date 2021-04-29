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Глава МИД Чехии: отношения с Россией вступают в сложную фазу

Мир

Объяснить политику Чехии в отношении России решил глава чешского МИД Якуб Кулганек. По его мнению, сейчас для неё характерна "сложная фаза", но в эскалации чешская сторона совершенно не заинтересована.

Глава МИД Чехии: отношения с Россией вступают в сложную фазу

"Есть области, в которых у нас противоположные интересы. Но есть и такие, в которых видим некоторые проблемы одинаково и нуждаемся в поиске совместных решений.

Мы поддерживаем прагматическое урегулирование отношений, но это сложно. Для этого необходимы (усилия) обеих сторон. Чешско-российские отношения вступают в сложную фазу.

Но я верю в то, что со временем их удастся урегулировать таким образом, чтобы они были взаимовыгодными. Однако для этого требуется взаимное уважение", — рассказал Кулганек для издания Pravda (Словакия).

Глава МИД Чехии подчеркнул, что остаётся реалистом и ожидает дальнейших переговоров. Заявления МИД РФ, отметил он, на данный момент весьма категоричны. Поэтому пока строить догадки о том, какими отношения Праги и Москвы станут в будущем, не стоит.

Также Кулганек отметил, что ранее просочившуюся в СМИ информацию касательно расхождений по российской повестке между президентом и кабмином он не подтверждает.

"Для меня, как главы МИД, ключевым является то, что обо всех шагах, которые мы (кабмин) сделали в реакции на Врбетице, правительство информировало президента республики. Он их поддержал. С этой точки зрения это для меня принципиально", — подчеркнул Кулганек.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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