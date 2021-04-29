"Реагируем каждый раз": МИД Болгарии серьёзно поговорит с послом России

Нарастает напряжение в дипломатических отношениях России и Болгарии. Российскому послу пообещали "серьёзный разговор".

Данные привела исполняющая обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева. Она подчеркнула, что София заинтересована в развитии отношений с Москвой (например, по части туризма), однако не желает подвергать опасности национальную безопасность Болгарии.

"С послом России в Болгарии мы проведём очень серьёзный разговор. Разговор в дипломатии — это тоже действие. Реагируем каждый раз, когда нарушаются интересы Болгарии. Гарантировано, что будут и действия. Проводим анализ ситуации и скоро объявим своё решение", — сказала Захариева.

Она также сообщила интересную деталь: дополнительные следственные действия касательно взрывов на складах с оружием болгарская сторона инициировала именно после работы чехов по делу взрывов во Врбетице.

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