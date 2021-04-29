Пашинян раскритиковал Азербайджан из-за ситуации с военнопленными

Новости из Армении: Ереван обвиняет Баку в невыполнении обязательств по пленным. С обвинительной риторикой выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, факт невыполнения Азербайджаном своих обязательств постепенно перетекает в международную повестку. В частности, по данному вопросу ранее прозвучало заявление представителей ЕС.

Напомним, что в заявлении ЕС от 28 апреля содержались сведения о том, что важно устроить:

"…скорейшее завершение возвращения всех оставшихся военнопленных и иных задержанных лиц".

Это, по мнению представителей ЕС, необходимо для установления прочного и долговременного мира.

"По сути Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению наших военнопленных и других удерживаемых лиц. Можем констатировать, что этот факт становится вопросом международной повестки. Хочу подчеркнуть, что ЕС вчера вечером сделал важное заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных лиц независимо от обстоятельств их пленения. Международная активность по этому вопросу в последнее время возросла", — сообщил Пашинян 29 апреля на заседании кабмина.

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