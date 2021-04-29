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Байден запретит сигареты с ментолом для защиты афроамериканцев

Мир » Северная Америка » США и Канада

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает документ по запрету сигарет с ментолом и другими добавками. Так в Белом доме хотят обезопасить темнокожее население, сообщает The Washington Post.

Байден запретит сигареты с ментолом для защиты афроамериканцев

Дело в том, что такие сигареты чаще всего употребляют афроамериканцы. Исследование показало, что около 85% темнокожих выбирают именно эти табачные изделия, что в три раза выше, чем среди белого населения.

Ранее правозащитные организации выступили с докладом, в котором говорится, что производители сигарет на протяжении многих лет "подсаживают" темнокожих на сигареты с различными добавками. Особенно подвержены привыканию к таким сигаретам подростки — ментол и другие добавки маскируют запах табачного дыма.

Байден должен объявить о запрете до конца апреля. По мнению аналитиков, Белый дом после этого ждут судебные тяжбы с производителями табачной продукции.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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