Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает документ по запрету сигарет с ментолом и другими добавками. Так в Белом доме хотят обезопасить темнокожее население, сообщает The Washington Post.
Дело в том, что такие сигареты чаще всего употребляют афроамериканцы. Исследование показало, что около 85% темнокожих выбирают именно эти табачные изделия, что в три раза выше, чем среди белого населения.
Ранее правозащитные организации выступили с докладом, в котором говорится, что производители сигарет на протяжении многих лет "подсаживают" темнокожих на сигареты с различными добавками. Особенно подвержены привыканию к таким сигаретам подростки — ментол и другие добавки маскируют запах табачного дыма.
Байден должен объявить о запрете до конца апреля. По мнению аналитиков, Белый дом после этого ждут судебные тяжбы с производителями табачной продукции.
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