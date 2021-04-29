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Десятки вместо тысяч: почему Чехия остановила изучение "Спутника V"

Мир

Стала известна причина, по которой Чехия решила остановить изучение "Спутника V". По данным, которые привёл сам чешский регулятор, экспертам не хватило документации.

Десятки вместо тысяч: почему Чехия остановила изучение "Спутника V"

"Поступившей к нам [от производителя] документации к "Спутнику V" недостаточно. Мы её изучили и с соответствующими замечаниями изложили [свои выводы] в отчёте, направленном правительству", — объяснила для СМИ ситуацию директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

Эксперт уточнила, что зачастую материалы, которые сопровождают подобного рода разработки, занимают десятки тысяч страниц. А к "Спутнику V", по её словам, шли "десятки страниц".

Кроме того, добавила Сторова, Чехия не планировала и не планирует устраивать у себя клинические исследования вакцины.

"Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба [от властей страны] провести клинические испытания [Spuntik V]", — резюмировала она.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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