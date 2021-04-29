Десятки вместо тысяч: почему Чехия остановила изучение "Спутника V"

Стала известна причина, по которой Чехия решила остановить изучение "Спутника V". По данным, которые привёл сам чешский регулятор, экспертам не хватило документации.

"Поступившей к нам [от производителя] документации к "Спутнику V" недостаточно. Мы её изучили и с соответствующими замечаниями изложили [свои выводы] в отчёте, направленном правительству", — объяснила для СМИ ситуацию директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова.

Эксперт уточнила, что зачастую материалы, которые сопровождают подобного рода разработки, занимают десятки тысяч страниц. А к "Спутнику V", по её словам, шли "десятки страниц".

Кроме того, добавила Сторова, Чехия не планировала и не планирует устраивать у себя клинические исследования вакцины.

"Никакой официальный процесс не начинался. К нам не поступала просьба [от властей страны] провести клинические испытания [Spuntik V]", — резюмировала она.

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