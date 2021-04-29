"Нужен победный удар": Кургинян о том, чего Лондон ждёт от Киева

Если говорить о том, что нужно иностранным "доброжелателям", которые сейчас активно стараются натравить Украину на Россию, можно прийти к мысли: конечно же, нужна победа. В частности, именно победы Украины над Россией ждёт Великобритания.

Рассказывая о ситуации на Украине, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян подчеркнул: сейчас иностранные инструкторы украинской армии ждут момента, чтобы дать команду.

"Что же касается украинских дел… мы прекрасно понимаем, что они готовились нанести удар, и они готовятся по-прежнему. Они выбирают момент. А инспецы им говорят: "Братцы, нам не нужен удар, при котором вы получите поражение. Нам нужен победный удар, и мы пока не сформировали условий", — говорит Британия. Мы находимся на грани такого необратимого процесса, при котором размышлять "как бы хорошо нам было бы жить" уже поздно", — заявил политолог, выступая на ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

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