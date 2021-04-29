В прессе предложили Зеленскому встретиться с Путиным в Крыму

Украинский лидер Владимир Зеленский мог бы встретиться с Владимиром Путиным на территории Крыма.

Такое предложение выдвинул сайт depo. ua. Таким образом, Зеленский мог бы заявить о принадлежности Крыма Украине, и его рейтинг существенно поднялся бы, став даже выше, чем после введения санкций против оппозиционного ему политика Виктора Медведчука.

Издание не исключает, что Зеленский не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать какую-то совсем нейтральную территорию.

Изначально украинский президент призвал российского встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не знает, готов ли Путин вообще куда-либо ехать на такую встречу.

В интервью одному из итальянских изданий Зеленский вообще предложил встречаться в Ватикане, за что его высмеяли.

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