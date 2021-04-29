Сенатор Круз поспал на выступлении Байдена перед Конгрессом

На выступлении американского президента Джо Байдена в Конгрессе едва не заснул сенатор-республиканец Тед Круз.
Именно он является одним из самых жестких и едких критиков Байдена и вообще Демократической партии.
Сторонники республиканцев в социальных сетя выражают предположения, что Нэнси Пелоси и Камала Харрис, как и Круз, спали. Но в кадре их просто подловили с закрытыми глазами, а на самом деле они регулярно аплодировали однопартийцу Байдену и много раз вставали с мест.
Выступая, Байден заявил, в частности, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают "последствия" за "вмешательство" и кибератаки.
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