Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Единая Россия" комментирует участие Юлии Волковой в праймериз
Скончался испанский комик "Хохотун" Хуан Борха
Российские и сирийские летчики готовятся в Сирии к Параду Победы
Россиянина арестовали в США за многомиллионный отмыв биткойнов
США призвали партнёров не покупать военную технику у России
Дагестанский миллиардер раздает деньги простым семьям
Лишённый права голоса украинский депутат отомстил ПАСЕ
Зеленского высмеяли за идею встретиться с Путиным в Ватикане
Побороть страх можно двумя простыми способами, рассказала психолог

Сенатор Круз поспал на выступлении Байдена перед Конгрессом

Мир » Северная Америка » США и Канада

На выступлении американского президента Джо Байдена в Конгрессе едва не заснул сенатор-республиканец Тед Круз.

Именно он является одним из самых жестких и едких критиков Байдена и вообще Демократической партии.

Сторонники республиканцев в социальных сетя выражают предположения, что Нэнси Пелоси и Камала Харрис, как и Круз, спали.  Но в кадре их просто подловили с закрытыми глазами, а на самом деле они регулярно аплодировали однопартийцу Байдену и много раз вставали с мест.

Выступая, Байден заявил, в частности, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, но обещают "последствия" за "вмешательство" и кибератаки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прямой эфир | Президент Джо Байден обращается к обеим палатам Конгресса США. На русском. 28.04.2021
Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Написавших письмо Макрону французских военных могут наказать
Общий анализ мочи: показатели и расшифровка результатов
Здоровый рацион на каждый день
Движение метро и наземного транспорта ограничат, готовясь к Параду
"Единая Россия" комментирует участие Юлии Волковой в праймериз
Как лечить сухой и мокрый кашель у ребенка
Байден считает, что унаследовал Америку в кризисе
Скончался испанский комик "Хохотун" Хуан Борха
Российские и сирийские летчики готовятся в Сирии к Параду Победы
У экс-адвоката Трампа - Джулиани состоялись два обыска
Популярное
Здоровье
Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки

В борьбе с серьезными заболеваниями, в частности, могут помочь - зеленый чай, куркума, виноград, имбирь.

Сильнее химиотерапии: эти продукты уничтожают раковые клетки
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
На чем прокололись "убийцы Лукашенко"
Мир. Новости мира
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Новости спорта
Кремль отреагировал на скандал с флагом России на ЧМ в Польше
Любовь Степушова Стало ясно, зачем Праге и Софии нужны Петров и Боширов Любовь Степушова Василий Амирджанов День Победы отметят "занимательным" представлением Василий Амирджанов Усам Оздемиров Экосистема "Сбер": новый техногигант вызывает опасения Усам Оздемиров
Мировая кооперация
Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России
Кремль
Лавров дал понять, что Шойгу мы не услышим
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил решение Бразилии по "Спутнику V" и вспомнил Высоцкого
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников