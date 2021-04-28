У экс-адвоката Трампа - Джулиани состоялись два обыска

В квартире и офисе бывшего адвоката Дональда Трампа – Руди Джулиани состоялись обыски с изъятием электронных носителей информации.

Они связаны с подозрением в лоббировании интересов украинских политиков и бизнесменов через администрацию экс-президента США. Помимо содержания гаджетов юриста, власти США интересует взаимодействие Джулиани с журналистом Джоном Соломоном, перед президентскими выборами активно писавшим на украинскую тематику.

Пока формально никаких обвинений адвокату не предъявлено, а сам он какой-либо вины за собой не видит.

6 апреля намерены издать книгу Хантера Байдена, сына действующего президента США, о работе в украинской компании Burisma.

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