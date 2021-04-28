Президент Молдавии объявила о роспуске "безответственного" парламента

Досрочные выборы поставят точку в хаосе, возникшем из-за неспособности предыдущего парламента сформировать правительство, считает президент Молдавии Майя Санду.

Ранее Майе Санду пришлось обратиться в Конституционный суд Молдавии, чтобы признать незаконным введение режима ЧП в связи с распространением коронавируса. По этой причине президент Молдавии не могла воспользоваться своим правом распустить парламент, не сумевший в течение трёх месяцев сформировать кабинет министров.

"После выборов мы назначим ответственное правительство, которое будет поддерживать стабильное парламентское большинство", — объявила глава Молдавии на брифинге после подписания указа.

Санду также выразила надежду, что новый состав законодательного органа "будет служить интересам народа и страны". Досрочные выборы назначены на 11 июля, сообщает РИА Новости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.